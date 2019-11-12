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12 листопада • оновлено в 11:17
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Хабіб зробив несподівану заяву про завершення кар'єри

1.2т
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Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов не виключив, що завершить кар'єру після наступного поєдинку.

Очікується, що росіянин навесні битиметься з американцем Тоні Фергюсоном. За словами Хабіба, він не будує серйозних планів на майбутнє.

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"Це ми вже занадто далеко заглядаємо. Чесно кажучи, не люблю настільки далекосяжні плани будувати. Завжди реально дивлюся на речі. До бою з Тоні Фергюсоном теж треба дожити. До нього практично півроку, п'ять місяців. Так що подивимося. Думаю, може, після нього нічого й не буде вже", – цитує Нурмагомедова RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов поставив ультиматум UFC через його покарання після бою з Конором МакГрегором у жовтні минулого року.

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Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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