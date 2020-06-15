Хабіб змусив фаната "Барселони" сказати кричалку на честь "Реала" заради фото

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов поставив оригінальну умову юному фанату, який хотів сфотографуватися з кумиром.

На прохання про спільний знімок Хабіб зазначив, що не буде фотографуватися з шанувальником каталонської "Барселони".

"Ні, брате. Тільки "Реал" Мадрид. Це не залежить від того, є там Роналду чи ні. Якщо ти скажеш "Hala Madrid!" ("Хай живе Мадрид!" – традиційне привітання вболівальників "королівського клубу" – ред.) я зроблю фото з тобою. Скажи це, давай!" – сказав Нурмагомедов.

Юний фанат вимовив фразу після чого, зміг сфотографуватися з чемпіоном UFC. Відповідне відео було розміщено на відеохостингу Streamable.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць Конор МакГрегор не зміг претендувати на матч-реванш з Хабібом Нурмагомедовим.