Хабіб запропонував Гетжі побитися з Мак-Грегором.

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не хоче затримувати розвиток подій у дивізіоні, тому запропонував своєму наступному супернику Джастіну Гетжі побитися з Конором Мак-Грегором, але американець відмовився.

"Хабіб запропонував Джастіну побитися з Мак-Грегором, але він відмовився. Зараз Конор може бути запасним бійцем, контролювати вагу і, можливо, заробити якісь гроші. Він може побитися з Нейтом або Масвідалем, але нам бій із ним не цікавий", – цитує слова менеджера Нурмагомедова і Гетжі Алі Абдель-Азіза видання MMAMania.

Він також назвав суперника, після перемоги над яким Мак-Грегор зміг би провести поєдинок проти Хабіба.

"Конор повинен здобути декілька перемог над сильними суперниками. Якщо ірландець поб'ється з Ісламом Махачевим, то Хабіб погодиться на бій із ним", – додав Абдель-Азіз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Вайт заявив, що не квапить Нурмагомедова з поверненням в октагон після смерті батька росіянина.

Він також розповів, що поєдинок між Хабібом і Гетжі може відбутися на початку жовтня в Абу-Дабі.