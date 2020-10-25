Хабіб за очками програв Гетжі останній бій в кар'єрі

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов на момент зупинки бою в другому раунді програвав американцеві Джастіну Гетжі за очками.

Зустріч у другій п'ятихвилинці завершилася перемогою росіянина задушливим прийомом, але по суддівським протоколам першого раунду Нурмагомедов поступився Гетжі.

Лише один суддя – Дерек Клірі – визнав стартову п'ятихвилинку за Хабібом, 10-9. Два інших арбітра – Бен Картлідж і Сел Д'Амато – порахували, що перший раунд виграв Джастін. Вони віддали американцю по 10 балів, Хабіб отримав від Бена і Села по 9 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFCДейна Уайт захопився боєм росіянина Хабіба Нурмагомедова за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі проти американця Джастіна Гетжі.

За словами глави промоушена, дагестанець отримає бонус за кращий виступ вечора.