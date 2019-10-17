Хабіб влаштував бойкот у Росії: ЗМІ дізналися причину

Стала відома причина бойкоту, який влаштував чемпіон UFC у легкій вазі російський боєць Хабіб Нурмагомедов журналістам у Москві, не з'явившись на власній пресконференції.

Хабіб Нурмагомедов

За повідомленням телеграм-каналу LIFE SHOT, боєць прибув на місце, але в останній момент вирішив не виходити до журналістів. Нурмагомедову нібито не сподобалося, що в залі мало людей.

На всі питання представників преси відповідали колеги Нурмагомедова, які вибачилися за те, що Хабіб не з'явився, а також пояснили це можливим нездужанням російського спортсмена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер 17 жовтня Хабіб Нурмагомедов відзначився дивним вчинком в Москві.

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