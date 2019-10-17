Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Хабіб влаштував бойкот у Росії: ЗМІ дізналися причину

1.2т Читати матеріал російською

Стала відома причина бойкоту, який влаштував чемпіон UFC у легкій вазі російський боєць Хабіб Нурмагомедов журналістам у Москві, не з'явившись на власній пресконференції.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

За повідомленням телеграм-каналу LIFE SHOT, боєць прибув на місце, але в останній момент вирішив не виходити до журналістів. Нурмагомедову нібито не сподобалося, що в залі мало людей.

На всі питання представників преси відповідали колеги Нурмагомедова, які вибачилися за те, що Хабіб не з'явився, а також пояснили це можливим нездужанням російського спортсмена.

Новини
Російський чемпіон влаштував бойкот ЗМІ і тут-таки поплатився

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер 17 жовтня Хабіб Нурмагомедов відзначився дивним вчинком в Москві.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel