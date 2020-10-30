Хабіб вилаявся на адресу Макрона

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов назвав твариною президента Франції Еммануеля Макрона.

Гнів колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) викликали слова французького лідера про те, щоб в країні й надалі публікувалися і демонструвалися карикатури на пророка Мухаммеда. Політик зробив відповідну заяву після того, як у Франції було обезголовлено шкільного вчителя, який розповідав учням про подібні карикатурах.

"Так спотворить Всевишній обличчя цієї тварини і всіх його послідовників, які під гаслом свободи слова ображають почуття більше півтора мільярда віруючих мусульман. Та принизить їх Всевишній в цьому житті, і в наступному. Аллах скоро поквитається і ви це побачите", – написав Хабіб на своїй сторінці в соціальній мережі Instgram.

При цьому на обличчя Макрона Нурмагомедов наніс відбиток черевика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, викладача французької середньої школи Самюеля Паті було вбито в передмісті Парижа 16 жовтня. Після цього в Ніцці було скоєно напад на храм, в результаті чого загинули три людини.