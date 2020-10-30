Хабіб вилаявся на адресу Макрона

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
1,8 т.
Хабіб Нурмагомедов

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов назвав твариною президента Франції Еммануеля Макрона.

Гнів колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) викликали слова французького лідера про те, щоб в країні й надалі публікувалися і демонструвалися карикатури на пророка Мухаммеда. Політик зробив відповідну заяву після того, як у Франції було обезголовлено шкільного вчителя, який розповідав учням про подібні карикатурах.

"Так спотворить Всевишній обличчя цієї тварини і всіх його послідовників, які під гаслом свободи слова ображають почуття більше півтора мільярда віруючих мусульман. Та принизить їх Всевишній в цьому житті, і в наступному. Аллах скоро поквитається і ви це побачите", – написав Хабіб на своїй сторінці в соціальній мережі Instgram.

При цьому на обличчя Макрона Нурмагомедов наніс відбиток черевика.

Хабіб пригрозив Макрону розправою

Як повідомляв OBOZREVATEL, викладача французької середньої школи Самюеля Паті було вбито в передмісті Парижа 16 жовтня. Після цього в Ніцці було скоєно напад на храм, в результаті чого загинули три людини.

Теракт в НіцціЕммануель Макрон Хабiб Нурмагомедов