Хабіб відреагував на чутки про відновлення кар'єри

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов, який є першим номером UFC незалежно від вагової категорії, заявив, що не повертатиметься в октагон.

Чемпіон UFC у легкій вазі розповів, що хоче зайнятися освітою та сільським господарством. Що стосується спорту, то у Хабіба вже немає змагального інтересу, оскільки він вже дійшов до вершини.

"У наступному році я випускаюся, хотів би захистити диплом, магістратуру і т. д., більше часу приділити освіті у найближчі п'ять років. Я купив баранів, займаюся сільським господарством, хотілося б у цьому напрямку трохи розвинутися. У мене є бички на відгодівлі, є корови. Займаюся сільським господарством – не сказати, щоб на світовому рівні, але колись я і в спорті починав тренуватися. Можна битися і до 40 років, але мета має бути. У мене була мета дійти до вершини, я це зробив. Далі у мене там змагального інтересу немає", – цитує слова Нурмагомедова видання ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава UFC Дейна Уайт висловив впевненість у тому, що Хабіб все ж відновить спортивну кар'єру.