Хабіб розповів про тяжкі наслідки коронавірусу в батька

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов заявив, що його батько Абдулманап вилікувався від COVID-19, проте хвороба залишила після себе важкі наслідки.

"Щодо батька скажу, що стан ще важкий. Він все ще в реанімації. Сам коронавірус позаду, але залишив після себе важкі наслідки, пов'язані з нирками, серцем. Він усе ще перебуває в скрутному становищі. Я відвідую його, він мене впізнає. Але обіцянки немає, оскільки він перебуває під різними апаратами. Щодня мене пускають до нього на пів години. Наслідки дуже важкі, і реабілітаційний період буде тривалим", – розповів Хабіб у ефірі "Першого каналу".

Він зазначив, що продовжує тренуватися, незважаючи на цю ситуацію, і назвав орієнтовний час повернення в октагон.

"Щодня я тренуюся. Перебуваю в хорошій формі. Саме тренування допомагає мені зняти стрес і відволіктися від усього. До чого я готуюся? Просто тренуюся. Думаю, восени повернемося й будемо захищати свої титули", – додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб змусив фаната "Барселони" вимовити кричалку на честь "Реала" заради фото.