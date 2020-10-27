Хабіб розповів про рішення завершити кар'єру

Михайло Морозов Інші види спорту 14:53, 27.10.2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов заявив, що дуже щасливий після того, як прийняв рішення закінчити кар'єру.

На YouTube-каналі РГВК "Дагестан" з'явився короткий коментар спортсмена, який вважає, що зараз настав найбільш вдалий час для того, щоб це зробити. За словами Нурмагомедова, він виконав свою місію, доклавши достатньо зусиль для того, щоб вважатися найкращим.

"Я дуже щасливий, що прийняв таке рішення. Вважаю, що зараз найкращий і найбільш зручний час – піти на піку. Так мало хто робив. Фактично ніхто. І я знаю, що через рік, два, п'ять все одно довелося б прийняти таке рішення. Я зробив доклав достатньо зусиль у цьому виді спорту, щоб вважатися найкращим. Мене поставили на перше місце в UFC незалежно від вагової категорії. Місія виконана", – заявив Хабіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму останньому бою він здобув дострокову перемогу над американцем Джастіном Гетжі, "задушивши" свого суперника.

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