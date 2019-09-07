Хабіб - Пор'є: весь бій на відео

Американський боєць Дастін Пор'є не зміг скласти конкуренцію чемпіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедова.
Росіянин в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі здобув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цього поєдинку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019-го.
При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.
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