Хабіб - Пор'є: весь бій на відео

Американський боєць Дастін Пор'є не зміг скласти конкуренцію чемпіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедова.

Росіянин в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі здобув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цього поєдинку.

Новини Названий наступний претендент на чемпіонський пояс Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019-го.

При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!