Хабіб — Пор'є: названо фаворита чемпіонського бою UFC

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов вважається абсолютним фаворитом бою з американцем Дастіном Пор'є.

Повернення дагестанця після знакового поєдинку проти Конора МакГрегора відбудеться 7 вересня у еміратському Абу-Дабі.

Ставки на перемогу чинного володаря титулу у легкій вазі приймаються з коефіцієнтом 1,264. Нічия оцінюється котируванням 72,00. А показники на успіх Пор'є досягають рівня 4,08. При цьому поставити на дострокову перемогу Хабіба можна з коефіцієнтом 1,95. Аналогічна позиція на американця дорівнює показнику 4,50.

Хабіб Нурмагомедов і Дастін Пор'є

При цьому аналітики припустили, що росіянин, швидше за все, переможе больовим або задушливим прийомом. Ставки на це визначаються котируванням 2,75.

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