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8 вересня • оновлено в 10:59
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Бій почався! Хабіб – Пор'є: дивитися онлайн чемпіонський бій UFC 242

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Росіянин Хабіб Нурмагомедов вперше з жовтня минулого року проводив бій в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Чемпіон легкої ваги в суботу, 7 вересня, в Саудівській Аравії проводив захист титулу в поєдинку проти Дастіна Порье з США. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію Хабіб – Порье.

Росіянин Хабіб Нурмагомедов вперше з жовтня минулого року проводив бій в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Чемпіон легкої ваги в суботу, 7 вересня, в Саудівській Аравії проводив захист титулу в поєдинку проти Дастіна Порье з США. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію Хабіб – Порье.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ХАБІБ – ПОР'Є

UFC. Бій за звання чемпіона світу у легкій вазі

Хабіб Нурмагомедов (Росія) – Дастін Пор'є (США)

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3 РАУНД. Усе! Хабіб перемагає! Задушливий спрацював, як і з Конором.

2 РАУНД. Порье просто відбивається. Нічого іншого американцеві не залишається. Ого! У стійці дістав Хабіба Дастін! Хабіб дуже багато пропустив. Ледве в нокауті не опинився. Росіянин на межі був, але відбився.

1 РАУНД. У равездке починається бій. Хабіб валить суперника в партер! Просто жесть! Росіянин намагається в звичній борцівською манері затягнути. Поки що виходить.

БІЙ РОЗПОЧАВСЯ!

23:20. Чекаємо початку.

23:19. Усе. Починається бій!

45 ХВИЛИН ДО БОЮ. Поки що у нас андеркарті йде.

60 ХВИЛИН ДО БОЮ. Хабіб прибув на арену.

100 ХВИЛИН ДО БОЮ. Хабіб трошки розлютився.

120 ХВИЛИН ДО БОЮ. А ви готові до поєдинку?

150 ХВИЛИН ДО БОЮ. Поки що нас розганяють боями в андеркате.

6 ГОДИН ДО БОЮ. Вітаємо, дорогі друзі. Хабіб Нурмагомедов повертається в октагон після поєдинку проти Конора МакГрегора.

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ПРОМО БОЮ ХАБІБ – ПОР'Є

ДЕ ДИВИТИСЯ ХАБІБ – ПОР'Є

Подивитися перший бій Нурмагомедова після грандіозного поєдинку проти МакГрегора можна буде в ефірі російського Першого каналу.

Крім того, вечір UFC 242 транслюватимуть британський BT Sport і американський ESPN+ по системі "плати і дивись".

ПРОГНОЗ НА ХАБІБ – ПОР'Є

Явним фаворитом протистояння вважається російський боєць. Ставки на перемогу Нурмагомедова приймаються з коефіцієнтом 1,22.

Хабіб Нурмагомедов і Дастін Пор'є

Хабіб Нурмагомедов і Дастін Пор'є

При цьому показники на те, що Пор'є здасться досягають рівня 2,37. На успіх же Дастіна пропонується котирування 4,33.

ГОНОРАРИ ЗА БІЙ ХАБІБ – ПОР'Є

Чинний чемпіона за поєдинок в Ер-Ріяді отримає рекордний для себе гонорар в розмірі шести мільйонів доларів.

При цьому Хабіб крім гарантованої виплати отримає відрахування від реклами за продажу трансляцій. Загальна сума відрахувань Нурмагомедова може скласти до 30 млн доларів.

У свою чергу Дастін Пор'є гарантовано отримає 350 тисяч.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов, чемпіон UFC у легкій вазі:

– Я думаю, зараз Дастін більш досконалий боєць, ніж Конор. Тому що він побив багато хороших хлопців у легкому дивізіоні, і я вже не пам'ятаю, коли Конор вигравав у легкій вазі. Він побив тільки Едді Альвареса, і у нього тільки одна перемога в легкій вазі за довгий час. Ось чому я думаю, що Дастін Пор'є набагато кращий за Конора.

Дастін Пор'є, тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі:

– Я зосереджений на цьому бої. Після того, як я виграю, на вулицях буде валятися багато цих кумедних шапок (папахи). Я постійно чую скепсис щодо себе, протягом всієї кар'єри. Але у мене хороша команда. Використовую все, щоб стати незаперечним чемпіоном світу.

ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ

Обидва боксери вклалися у ліміт легкої ваги – 70,3 кг. При цьому Хабібу для проходження процедури довелося роздягатися до гола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов влаштував бойкот в ЗМІ напередодні поєдинку проти Дастіна Пор'є.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
UFC Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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Кор Павел
Кор Павел
Обозреватель у вас статьи становятся все глупее. Хабиб пришлось раздеваться до нога
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