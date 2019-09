Бій почався! Хабіб – Пор'є: дивитися онлайн чемпіонський бій UFC 242

Росіянин Хабіб Нурмагомедов вперше з жовтня минулого року проводив бій в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Чемпіон легкої ваги в суботу, 7 вересня, в Саудівській Аравії проводив захист титулу в поєдинку проти Дастіна Порье з США. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію Хабіб – Порье.

Росіянин Хабіб Нурмагомедов вперше з жовтня минулого року проводив бій в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Чемпіон легкої ваги в суботу, 7 вересня, в Саудівській Аравії проводив захист титулу в поєдинку проти Дастіна Порье з США. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію Хабіб – Порье.

UFC. Бій за звання чемпіона світу у легкій вазі

Хабіб Нурмагомедов (Росія) – Дастін Пор'є (США)

___________________________________________

3 РАУНД. Усе! Хабіб перемагає! Задушливий спрацював, як і з Конором.

Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B