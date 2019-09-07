Бій почався! Хабіб – Пор'є: дивитися онлайн чемпіонський бій UFC 242

Росіянин Хабіб Нурмагомедов вперше з жовтня минулого року проводив бій в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).
Чемпіон легкої ваги в суботу, 7 вересня, в Саудівській Аравії проводив захист титулу в поєдинку проти Дастіна Порье з США. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію Хабіб – Порье.
Росіянин Хабіб Нурмагомедов вперше з жовтня минулого року проводив бій в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).
Чемпіон легкої ваги в суботу, 7 вересня, в Саудівській Аравії проводив захист титулу в поєдинку проти Дастіна Порье з США. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію Хабіб – Порье.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ХАБІБ – ПОР'Є
UFC. Бій за звання чемпіона світу у легкій вазі
Хабіб Нурмагомедов (Росія) – Дастін Пор'є (США)
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3 РАУНД. Усе! Хабіб перемагає! Задушливий спрацював, як і з Конором.
Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣— ON: MMA (@OnMMA) 7 сентября 2019 г.
Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.
Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B
2 РАУНД. Порье просто відбивається. Нічого іншого американцеві не залишається. Ого! У стійці дістав Хабіба Дастін! Хабіб дуже багато пропустив. Ледве в нокауті не опинився. Росіянин на межі був, але відбився.
1 РАУНД. У равездке починається бій. Хабіб валить суперника в партер! Просто жесть! Росіянин намагається в звичній борцівською манері затягнути. Поки що виходить.
БІЙ РОЗПОЧАВСЯ!
23:20. Чекаємо початку.
23:19. Усе. Починається бій!
45 ХВИЛИН ДО БОЮ. Поки що у нас андеркарті йде.
60 ХВИЛИН ДО БОЮ. Хабіб прибув на арену.
100 ХВИЛИН ДО БОЮ. Хабіб трошки розлютився.
Хабиб мочит журналистов! pic.twitter.com/is0OPZuV1c— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.
120 ХВИЛИН ДО БОЮ. А ви готові до поєдинку?
🏆 Khabib vs Poirier 🏆— UFC on BT Sport (@btsportufc) 7 сентября 2019 г.
7pm... TONIGHT!
How to watch #UFC242 live on BT Sport Box Office ➡️ https://t.co/KUkrrw1G37pic.twitter.com/I7VPe25E6D
150 ХВИЛИН ДО БОЮ. Поки що нас розганяють боями в андеркате.
6 ГОДИН ДО БОЮ. Вітаємо, дорогі друзі. Хабіб Нурмагомедов повертається в октагон після поєдинку проти Конора МакГрегора.
ПРОМО БОЮ ХАБІБ – ПОР'Є
ДЕ ДИВИТИСЯ ХАБІБ – ПОР'Є
Подивитися перший бій Нурмагомедова після грандіозного поєдинку проти МакГрегора можна буде в ефірі російського Першого каналу.
Крім того, вечір UFC 242 транслюватимуть британський BT Sport і американський ESPN+ по системі "плати і дивись".
ПРОГНОЗ НА ХАБІБ – ПОР'Є
Явним фаворитом протистояння вважається російський боєць. Ставки на перемогу Нурмагомедова приймаються з коефіцієнтом 1,22.
Хабіб Нурмагомедов і Дастін Пор'є
При цьому показники на те, що Пор'є здасться досягають рівня 2,37. На успіх же Дастіна пропонується котирування 4,33.
ГОНОРАРИ ЗА БІЙ ХАБІБ – ПОР'Є
Чинний чемпіона за поєдинок в Ер-Ріяді отримає рекордний для себе гонорар в розмірі шести мільйонів доларів.
При цьому Хабіб крім гарантованої виплати отримає відрахування від реклами за продажу трансляцій. Загальна сума відрахувань Нурмагомедова може скласти до 30 млн доларів.
У свою чергу Дастін Пор'є гарантовано отримає 350 тисяч.
СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ
Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов, чемпіон UFC у легкій вазі:
– Я думаю, зараз Дастін більш досконалий боєць, ніж Конор. Тому що він побив багато хороших хлопців у легкому дивізіоні, і я вже не пам'ятаю, коли Конор вигравав у легкій вазі. Він побив тільки Едді Альвареса, і у нього тільки одна перемога в легкій вазі за довгий час. Ось чому я думаю, що Дастін Пор'є набагато кращий за Конора.
Дастін Пор'є, тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі:
– Я зосереджений на цьому бої. Після того, як я виграю, на вулицях буде валятися багато цих кумедних шапок (папахи). Я постійно чую скепсис щодо себе, протягом всієї кар'єри. Але у мене хороша команда. Використовую все, щоб стати незаперечним чемпіоном світу.
ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ
Обидва боксери вклалися у ліміт легкої ваги – 70,3 кг. При цьому Хабібу для проходження процедури довелося роздягатися до гола.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов влаштував бойкот в ЗМІ напередодні поєдинку проти Дастіна Пор'є.
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