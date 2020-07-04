Хабіб Нурмагомедов вперше прокоментував смерть батька

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов під час похорону батька і тренера Абдулманапа Нурмагомедова подякував главі Чечні Рамзана Кадирова за допомогу.

За словами знаменитого бійця народи Дагестану і Чечні зробили все можливе заради порятунку Нурмагомедова-старшого

"Від щирого... Ми вам дякуємо, спасибі вам велике. Все, що було в наших силах, ми зробили ... А це теж важливо пам'ятати, знати. Нехай це буде вчинком, який об'єднає наші народи", – розповів боєць на відео, розміщеному на сторінці News095 в Instagram.

25 квітня Хабіб-старший був госпіталізований в Махачкалі з підозрою на пневмонію. 3 травня батька Хабіба в екстреному порядку доставили в одну з лікарень Москви через проблеми з серцем. Йому зробили операцію і ввели в медикаментозну кому. У нього також виявили коронавірус, який вразив 75% його легенiв. Абдулманап не міг дихати самостійно, тому його підключили до апарату ЕКМО.

3 липня Абдулманап Нурмагомедов помер. Пізніше ЗМІ назвали головну причину смерті.