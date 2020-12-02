Хабіб назвав суму, за яку міг би відновити кар'єру

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов заявив, що ще не говорив з головою організації Дейною Уайтом про можливе відновлення кар'єри.

Незважаючи на це, росіянин здогадується про те, що американський промоутер може запропонувати йому велику суму грошей і поєдинок з переможцем бою між Конором Макгрегором і Дастіном Порье, який запланований на 23 січня. Хабіб кілька разів зробив акцент на тому, що спортивного інтересу у нього немає.

"Думаю, що в першу чергу він запропонує гроші. Суперником здивувати важко буде. З ким мені битися? З Макгрегором або Порьє? Що мені з ними робити? Тут тільки гроші, спортивного інтересу немає. Я обох придушив, обидва були чемпіонами, обидва здалися. Мені не цікаво з ними знову битися, бігати. Але тільки уявіть, якщо 100 мільйонів доларів запропонують – ось це вже проблема", – сказав Нурмагомедов під час прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму останньому бою Хабіб достроково переміг американця Джастіна Гетжі в другому раунді й оголосив про завершення кар'єри.