Хабіб – критикам: з якого переляку я повинен так битися?

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов не звертає уваги на критику експертів і вболівальників за те, що більшість поєдинків він проводить у партері.

Про це сам спортсмен заявив в інтерв'ю "Спорт-Експрес". За його словами, він використовує свої сильні сторони.

"Треба дивитися в корінь. Моя найкраща сторона – грепплінг, контроль зверху. З якого переляку я повинен битися так, як хочуть люди? Я домінуючий чемпіон. Я 12 років у цьому виді спорту. Ще не було в історії змішаних єдиноборств, щоб людина, яка виступає на такому високому рівні, так довго йшла без поразок. Думаю, це бійцівське IQ. Це те, чим я відрізняюся від тих людей, які задають питання, чому я б'юся так, а не інакше. Це вирішую я", – заявив Хабіб.

Нагадаємо, 25 жовтня Хабіб Нурмагомедов битиметься з Джастіном Гетжі на турнірі UFC 254.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Хабіба Нурмагомедова Хав'єр Мендес анонсував реванш свого підопічного з Конором МакГрегором.