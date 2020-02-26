Російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов висловив думку, що ірландець Конор МакГрегор не підходить на роль його наступного суперника, тому що є "липовим" претендентом на пояс.

Росіянин також згадав про їхню першу зустріч в октагоні, що відбулася півтора роки тому.

"Народ хоче побачити продовження того, що сталося в 2018 році, їм потрібна драма. Якщо ви запитаєте людей: "Хто переможе?", то 99 відсотків дадуть відповідь, що я. Реванш варто влаштовувати тільки заради великого шоу. У плані грошей цей бій буде хорошим, в плані драми – теж. Але якщо ми будемо говорити про поєдинок за звання чемпіона в легкій вазі, то Конор мені не підходить. Я турбуюся про свою спадщину. Щоб вона була гідною, я повинен перемагати серйозних бійців, повинен битися з реальними претендентами на чемпіонський пояс, а не липовими", – заявив Нурмагомедов в нтервью TMZ.

Хабіб Нурмагомедов

У жовтні 2018 року Нурмагомедов переміг ірландського бійця і захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. У січні 2020 го МакГрегор повернувся в октагон вперше після поразки від Хабіба і переміг Дональда Серроне технічним нокаутом в першому раунді.

Нурмагомедов проведе свій наступний бій 18 квітня в Нью-Йорку, де битиметься з Тоні Фергюсоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з попередніх заяв Хабіб образив Конора, назвавши його "дурнем", і відмовився від $ 100 млн за бій.

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