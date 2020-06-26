Хабіб – Гетжі: стало відомо, коли відбудеться чемпіонський бій

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов повернеться в октагон на вечорі UFC 253.

Про це повідомив менеджер Хабіба Алі Абдель Азіз у соціальній мережі Instagram. "Команда Хабіба. Скоро на UFC 253", – написав представник Нурмагомедова. Бійцівський вечір заплановано на 19 вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

31-річний володар пояса у легкій вазі буде відстоювати свій титул у поєдинку проти американця Джастін Гетжі, який 9 травня сенсаційно переміг свого співвітчизника Тоні Фергюсона і виграв право на бій із чемпіоном.

Хабіб свій останній на сьогодні поєдинок провів 7 вересня минулого року проти Дастіна Пор'є, перемігши задушливим прийомом у третьому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов відверто розповів про боротьбу батька з коронавірусом.