Хабіб – Гетжі: названо фаворита головного бою UFC 254

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов вважається явним фаворитом у поєдинку проти американського претендента Джастіна Гетжі.

Спортсмени поб'ються на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі у суботу, 24 жовтня, у межах вечора змішаних єдиноборств UFC 254. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Хабіб – Гетжі. Орієнтовний початок – о 23:00 за київським часом.

Аналітики за три тижні до бою за титул найсильнішого у легкій вазі приймають ставки на перемогу російського чемпіона з коефіцієнтом 1,36. А показники на успіх американця досягають рівня 3,25.

Відзначимо, що у своєму останньому поєдинку Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є. Зі свого боку Джастін Гетжі сенсаційно нокаутував свого співвітчизника Тоні Фергюсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов пообіцяв фанатам грандіозний бій після перемоги над Джастіном Гетжі.