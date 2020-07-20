Хабіб – Гетжі: названі час і місце бою

Глава UFC Дейна Уайт заявив, що чемпіонський поєдинок між Хабібом Нурмагомедовим і Джастіном Гетжі відбудеться в жовтні на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

Перший турнір на острові в ОАЕ почався з UFC 251 12 липня і закінчиться 26 липня. Очікується, що головною подією других змагань в Абу-Дабі, що мають відбутися в жовтні, стане саме протистояння росіянина й американця.

"Хабіб буде наступним. Ми також ведемо переговори з Ізраїлем Адесаньєю, який може побитися з Пауло Костою, і домовляємося про можливий поєдинок між Чжан Вейлі і Роуз Намаюнас. Всі головні бої, включаючи протистояння чемпіона і претендента номер один, пройдуть на Бійцівському острові", – цитує слова Уайта видання TheNational.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава UFC заявив, що дав Хабіб час, щоб пережити смерть батька, який помер на початку липня.