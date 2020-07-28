Хабіб – Гетжі: названо точну дату бою

Михайло Морозов Інші види спорту 17:15, 28.07.2020 Оновлено: 17:23, 28.07.2020

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що поєдинок за титул чемпіона в легкій вазі між Хабібом Нурмагомедовим і Джастіном Гетжі пройде 24 жовтня.

"Бій відбудеться 24 жовтня. Хабібу було дуже важко, оскільки його батько був для нього героєм. Він дуже любив батька і був із ним дуже близький", – цитує слова Вайта видання CNN.

Незважаючи на те, що місце проведення поєдинку залишається невідомим, глава UFC висловив впевненість у тому, що він відбудеться в заплановану дату.

Нагадаємо, що батько Хабіба Абдулманап помер 3 липня в Москві через ускладнення, спричинені коронавірусом. Дейна Вайт заявляв, що останнім часом не спілкувався з росіянином, оскільки хотів дати йому час самостійно відійти від смертельної трагедії в сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нурмагомедов пропонував Гетжі побитися з Конором Мак-Грегором.

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