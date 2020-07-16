Хабіб – Гетжі: глава UFC висловився про терміни проведення бою

Глава UFC Дейна Уайт заявив, що чемпіонський поєдинок між Хабібом Нурмагомедовим і Джастіном Гетжі все ще може відбутися у вересні.

"Я не думаю, що проведення бою у вересні виключено. Я чекаю, поки росіянин вийде на зв'язок. Я вирішив залишити його в спокої до того моменту, поки він не буде готовий говорити. Я писав йому в день смерті батька, але він до цих пір мені не відповів", – цитує слова Уайта видання EssentiallySports.

Нагадаємо, що Гетжі став володарем тимчасового титулу в легкій вазі після того, як замінив Хабіба в поєдинку проти Тоні Фергюсона та здобув сенсаційну перемогу нокаутом.

Росіянин готувався до бою проти Гетжі, але його батько Абдулманап помер через ускладнення, викликане коронавірусом, тому точна дата протистояння між Нурмагомедовим та американцем залишається невідомою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб вперше прокоментував смерть батька.