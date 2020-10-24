Хабіб – Гетжі: дивитися онлайн трансляцію головного бою UFC 254

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов у суботу, 24 жовтня, проведе перший за рік поєдинок.

В межах шоу UFC 254 спортсмен з РФ проведе захист титулу найсильнішого у легкій вазі. В Абу-Дабі Нурмагомедов битиметься з американцем Джастіном Гетжі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бій Хабіб – Гетжі. Орієнтовний початок – о 23:00 за київським часом.

ПРОМО БОЮ ХАБІБ – ГЕТЖІ

ДЕ ДИВИТИСЯ ХАБІБ – ГЕТЖІ

Побачити поєдинок в Україні можна буде завдяки прямій трансляції на відеосервісі Megogo.

У Росії ефір з Об'єднаних Арабських Еміратів проведе телеканал РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА ХАБІБ – ГЕТЖІ

Фаворитом протистояння вважається російський чемпіон, ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,30.

Успіх же Гетжі оцінюється котируванням 3,50. При цьому букмекери впевнені, що бій не пройде всю дистанцію у п'ять раундів. Показники на відповідну позицію досягають рівня 1,45.

Хабіб і Гетжі битимуться в ОАЕ

ГОНОРАРИ БОЮ ХАБІБ – ГЕТЖІ

Відомо, що російський боєць заробить гарантовані 8 мільйонів доларів.

У свою чергу гонорар американця складе мінімум п'ять мільйонів в американській валюті.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Хабіб Нурмагомедов, чемпіон UFC у легкій вазі:

– Ви повинні запитати, яка різниця між дагестанськоб боротьбою та американською. Розумію, що Джастін в курсі, що таке боротьба. Але як щодо того, щоб боротися 25 хвилин поспіль? Якщо я схоплю його, то вже не відпущу і буду готовий тиснути всю ніч. Гетжі був хорошим чемпіоном в інших організаціях. Він побив Тоні Фергюсона і багато кого ще. Думаю, перемогти такого суперника – багато значить для мого спадщини.

Джастін Гетжі, тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі:

– Я не буду здаватися, якщо буде задушливий прийом. Заснути не страшно. Але якщо мені буде призначено померти, нехай так і буде. Я готовий. Чи знаю я російських бійців і спортсменів? Знаю небагатьох. Але знаю одну божевільну річ про його фанатів: вони найсерйозніші хлопці на землі, але їх дуже легко довести до сліз. І коли я покладу Хабіба, тисячі його шанувальників будуть плакати.

ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ

Обидва бійці вписалися в ліміт легкої ваги – 70,3 кілограма. Але якщо американець впорався із завданням легко, то Хабібу на зважуванні йому довелося роздягатися догола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов висловився про можливий реванш з Конором МакГрегором.