Головна Новини
24 березня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Хабіб – Фергюсон: стали відомі нові подробиці бою

1.4т
Читати матеріал російською

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що на 99% знайшов місце для проведення бою між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном, який вже точно не відбудеться в Брукліні, як було заплановано.

"Я знаю, де він буде проведений. Але я поки не готовий назвати вам місце. Я знаю багато речей... Там не буде глядачів. Це буде закритий захід", – цитує слова Вайта MMA Junkie.

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Вайт і Тоні Фергюсон

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Вайт і Тоні Фергюсон

Нагадаємо, що поєдинок, який мав відбутися 18 квітня у Брукліні, буде перенесений в інше місце, оскільки Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення події UFC 249 через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейна Вайт заявив, що бій відбудеться, незважаючи на коронавірус.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Хабiб - Фергюсон" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Хабiб - Фергюсон
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Шевченко будет тренером сборной Украины на Евро-2021
1.15 Сделать ставку
Финальная серия плей-офф НБА сезона 2019/20 будет завершена до 1 сентября 2020 года
3.50 Сделать ставку
Турниры серии ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года
4.55 Сделать ставку
Заря будет представлять Украину в квалификации ЛЧ сезона 2020/21
2.50 Сделать ставку
Игрок из Favbet Лиги сдаст положительный тест на COVID-19 до 1 мая 2020
1.60 Сделать ставку
BIG
VS
forZe
Победа forZe
2,05 Сделать ставку
CR4ZY
VS
Evil Genuises
CR4ZY первыми прожмут глиф
1.60 Сделать ставку
NaVi
VS
HellRaisers
Победа NaVi на первой карте
1.55 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.80 Сделать ставку