Хабіб – Фергюсон: стали відомі нові подробиці бою

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що на 99% знайшов місце для проведення бою між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном, який вже точно не відбудеться в Брукліні, як було заплановано.

"Я знаю, де він буде проведений. Але я поки не готовий назвати вам місце. Я знаю багато речей... Там не буде глядачів. Це буде закритий захід", – цитує слова Вайта MMA Junkie.

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Вайт і Тоні Фергюсон

Нагадаємо, що поєдинок, який мав відбутися 18 квітня у Брукліні, буде перенесений в інше місце, оскільки Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення події UFC 249 через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейна Вайт заявив, що бій відбудеться, незважаючи на коронавірус.

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