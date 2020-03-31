Хабіб - Фергюсон: глава UFC поставив крапку в проведенні бою

Глава UFC Дейна Уайт пообіцяв за будь-яких обставин провести UFC 249, головним боєм якого є поєдинок Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона.

"Знайте: бій відбудеться 18 квітня десь на цій гр*баній планеті Земля. Коли прийде час, я назву вам місце його проведення", – сказав Уайт в інтерв'ю виданню BJPenn.

Дейна Уайт talkSPORT

Він також наїхав на представників ЗМІ, звинувативши їх у тому, що вони перешкодили йому вирішити питання з локацією, на якій має пройти подія.

"Багато працівників ЗМІ – повні ідіоти. Як тільки ти ділишся з ними якоюсь інформацією, вони тут же намагаються зруйнувати все, над чим ти працював. Тому я сказав їм усім відвалити. Більше я їм нічого не скажу", – додав глава організації .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. У ЗМІ також з'явилося ім'я бійця, який із найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.

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