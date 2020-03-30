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30 березня • оновлено в 13:21
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Хабіб – Фергюсон: американцеві вже шукають нового суперника на UFC 249

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Російський боєць, чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов повідомив, що через закриття кордонів його бій проти Тоні Фергюсона, ймовірно, не відбудеться, а американцеві шукають нового суперника.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Instagram Хабіба Нурмагомедова

"Зараз до мене дійшла інформація, що UFC готується провести турнір в Америці. Але в даний момент я не можу ні вилетіти з Росії, ні в'їхати в Америку. Вони проведуть UFC 249 зі мною чи без мене. Я не противник цього, бійці повинні відпрацьовувати контракт. Як мені стало відомо, зараз вже шукають суперника для Тоні Фергюсона. Оскільки він знаходиться в Америці, а я не можу вилетіти з Росії і, якщо вони хочуть провести турнір, то для Тоні потрібен суперник", – розповів Нурмагомедов під час прямого ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий коментатор Джо Роган відмовився коментувати поєдинок Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона, заявивши що цей бій проклятий.

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Читайте всі новини по темі "Хабiб - Фергюсон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія
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