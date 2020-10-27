Хабіб: думав знятися з бою проти Гетжі

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов заявив, що через труднощі, які виникли у нього під час тренувального табору, думав знятися з бою проти Джастіна Гетжі.

Він розповів, що спочатку хворів протягом двох тижнів, а потім зламав палець на нозі, тільки розпочавши тренування. На своїй сторінці в Instagram Нурмагомедов опублікував рентген-знімок, датований 7 жовтня, а також фотографію своєї ноги 8 жовтня.

"Табір дуже важко пройшов. Як прилетів туди, я десь два тижні хворів. Я був у лікарні шість днів. Ми думали знятися. Почав тренуватися і палець зламав на нозі. Дуже важкий табір був, але тренування і терпіння принесли свої плоди", – цитує Хабіба видання Чемпіонат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин здобув перемогу над Гетжі, "задушивши" його в другому раунді, і оголосив про завершення кар'єри. Пізніше Нурмагомедов пояснив своє рішення.