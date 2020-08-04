Хабіб до Гетжі: віднесу тебе на дно океану та втоплю

Михайло Морозов Інші види спорту 13:02, 4.08.2020 Оновлено: 13:42, 4.08.2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов прокоментував відео з тренуванням свого наступного суперника Джастіна Гетжі, пообіцявши відправити його на дно океану та втопити.

"Джастін – чудова людина і хороший суперник для мене. Але коли ми опинимося в октагоні, він має бути готовий не тільки до боксерського поєдинку, адже я не Дастін і не Тоні (Порьє і Фергюсон. – Ред.). Я понесу його на дно океану та втоплю", – написав Хабіб у коментарях під роликом.

Хабіб прокоментував тренування Гетжі
Instagram Джо Рогана

Нагадаємо, що росіянин довгий час зберігав мовчання після смерті свого батька. Абдулманап помер у Москві через ускладнення, спричинені коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Вайт назвав точну дату бою Нурмагомедова і Гетжі.

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