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Хабіб до Гетжі: віднесу тебе на дно океану та втоплю

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
2,1 т.
Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов пообіцяв відправити Гетжі на дно океану та втопити.

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов прокоментував відео з тренуванням свого наступного суперника Джастіна Гетжі, пообіцявши відправити його на дно океану та втопити.

"Джастін – чудова людина і хороший суперник для мене. Але коли ми опинимося в октагоні, він має бути готовий не тільки до боксерського поєдинку, адже я не Дастін і не Тоні (Порьє і Фергюсон. – Ред.). Я понесу його на дно океану та втоплю", – написав Хабіб у коментарях під роликом.

Хабіб прокоментував тренування Гетжі

Хабіб прокоментував тренування Гетжі Instagram Джо Рогана

Нагадаємо, що росіянин довгий час зберігав мовчання після смерті свого батька. Абдулманап помер у Москві через ускладнення, спричинені коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Вайт назвав точну дату бою Нурмагомедова і Гетжі.

UFCХабiб Нурмагомедов
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