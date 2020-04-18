Головна Новини
18 квітня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Губернієв розповів про "темні справи" в збірній Росії з лижних гонок

1.9т
Читати матеріал російською

Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв заявив, що президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе боїться, що громадськості стане відома її незаконна діяльність в збірній.

"Чому Вяльбе проти того, щоб ви коментували лижі? Це ви у неї запитайте. Вона ж всього лише президент ФЛГР. Я, наприклад, журналіст, я задаю питання. Ці питання, звичайно, не подобаються, тому що вони там займаються якимись темними справами і прекрасно розуміють, що, коли я буду коментувати, я ж про все розповім", - заявив Губернієв на каналі "Спорт день за днем" в YouTube.

Раніше між Губернієвим і триразовою олімпійською чемпіонкою Анфісою Резцовою вибухнув скандал через те, що колишня спортсменка відмовилася дотримуватися режиму самоізоляції, введеного через пандемію коронавiрусу.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "лижні гонки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
лижні гонки
Особа
Дмитро Губернієв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chiefs
VS
Rooster
Победа Rooster
1.75 Сделать ставку
Lucid Dream
VS
JigadooD
Победа Lucid Dream с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Avant
VS
Ground Zero
Победа Avant с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
New Ingland Whalers
VS
Orion
Победа New Ingland Whalers c форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
PDHM
VS
Monstars
Победа Monstars с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Triumph
VS
Ethereal
Победа Triumph с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку