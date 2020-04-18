Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв заявив, що президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе боїться, що громадськості стане відома її незаконна діяльність в збірній.

"Чому Вяльбе проти того, щоб ви коментували лижі? Це ви у неї запитайте. Вона ж всього лише президент ФЛГР. Я, наприклад, журналіст, я задаю питання. Ці питання, звичайно, не подобаються, тому що вони там займаються якимись темними справами і прекрасно розуміють, що, коли я буду коментувати, я ж про все розповім", - заявив Губернієв на каналі "Спорт день за днем" в YouTube.

Раніше між Губернієвим і триразовою олімпійською чемпіонкою Анфісою Резцовою вибухнув скандал через те, що колишня спортсменка відмовилася дотримуватися режиму самоізоляції, введеного через пандемію коронавiрусу.

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