Губернієв після виступу Путіна порадив футболістам "затягнути паски"

Максим Богданов Інші види спорту 22:52, 23.06.2020 Оновлено: 00:05, 24.06.2020

Коментатор Дмитро Губернієв висловився щодо введення підвищених податкових ставок для забезпечених росіян.

На думку одіозного журналіста, футболісти і хокеїсти "попали".

"Податок підвищили! Чи зуміють зібратися? Чи не осоромлять клуби свої? Матінку-збірну? І родичів їх шкода мені... Потерпіть, рідненькі, затягніть паски", – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.

t.me/RealGuberniev/719

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін у своєму виступі запропонував з січня 2021 року підвищити податкові ставки з 13% до 15% для тих, чиї доходи перевищують 5 мільйонів рублів на рік (понад 72 тисячі доларів).

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