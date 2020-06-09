Губернієв назвав Єфремова покидьком і вбивцею після смертельного ДТП

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю актора Михайла Єфремова.

Журналіста обурила відсутність реакція з боку інших артистів, зокрема, Івана Стєбунова, який знаходився в авто, а також те, що Єфремова відпустили під підписку про невиїзд.

Telegram-канал Дмитра Губерніева

"Сергій Захаров після ДТП з Михайлом Єфремовим помер в лікарні! Єфремов – покидьок і вбивця. Відпустили? Чому? У СІЗО вбивцю! Стєбунов, а ти, г*вно, про що думав, коли з цим козлом в машині їхав? Га? Стєбунов ? Артисти, а співчуття хоча б слабо висловити? Мовчать... Цехова солідарність із вбивцею? Тьху, лицедії ср*ні. Вам не соромно?" – написав Губернієв в своєму Telegram-каналі.

Telegram-канал Дмитра Губерніева

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор Михайло Єфремов спровокував ДТП в Москві ввечері 8 червня, в результаті якого загинула одна людина. Попередньо Єфремов перебував в стані алкогольного сп'яніння.