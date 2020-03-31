Головна Новини
31 березня • оновлено в 15:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Губернієв дав прочуханки олімпійській чемпіонці Резцовій

Читати матеріал російською

Російський коментатор на телеканалі "Матч ТВ" Дмитро Губернієв опублікував гнівну тираду на адресу триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцової через її слова про коронавірус.

"Я ось думаю, якщо людина кілька десятиліть тому виграла золото в спорті, хіба це дає їй довічне право нести всяку х**ню? Приходити п'яною на прямі ефіри, брехати, вивертатися, посилатися на минулі заслуги? Та й золото все липове, на допінгу! І найголовніше: ми робимо культ з таких людей, людей дурних, які нічого не розуміють, абсолютних пустушок і тд!" – написав Губернієв у себе в Telegram-каналі.

Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

RT

Він пояснив свою злість тим, що на тлі небезпечної ситуації в усьому світі Резцова виправдовувала масові зібрання, хоч вони і ставлять під загрозу здоров'я людей.

"І, ставлячи крапку в історії з моїм колишнім кумиром Резцовою, хлопці, справа не в поїздці до Володимира і не в прогулянках. Справа в тому, що на тлі пандемії, загрози життю людей, людина виправдовувала масові гулянки, пікніки і плювала нам усім в обличчя!" – підсумував коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з депутатів Держдуми Росії Дмитро Свищев розкритикував Резцову за її коментарі про коронавірус та карантин.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Губернієв
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
fwqwq fqefqwfq
fwqwq fqefqwfq
ЗАЩИТА от КОРОНАВИРУСА-: Антисептик медицинский 1 л./390гр. ---- http://xx.org.ua/antiseptik Респиратор максимальной защиты 3М ---- http://xx.org.ua/respirator Маска для лица улучшенная ---- http://xx.org.ua/maskaplus Маска для лица без клапана ---- http://xx.org.ua/maska
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
100 Thieves
VS
MIBR
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Ислочь
VS
Слуцк
Победа Ислочи
1.90 Сделать ставку
Витебск
VS
Смолевичи
Победа Витебска с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Минск
Тотал больше 2.5
1.92 Сделать ставку
Динамо Брест станет чемпионом Беларуси в 2020 году
2.75 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена до 1 сентября 2020 года
2.50 Сделать ставку
Cloud9
VS
Copenhagen Flames
Победа Cloud9
1.50 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Endpoint
Endpoint впереди после 10 раундов первой карты
1.55 Сделать ставку
mousesports
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку
G2
VS
OG
Победа G2 с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку