Губернієв дав прочуханки олімпійській чемпіонці Резцовій

Російський коментатор на телеканалі "Матч ТВ" Дмитро Губернієв опублікував гнівну тираду на адресу триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцової через її слова про коронавірус.

"Я ось думаю, якщо людина кілька десятиліть тому виграла золото в спорті, хіба це дає їй довічне право нести всяку х**ню? Приходити п'яною на прямі ефіри, брехати, вивертатися, посилатися на минулі заслуги? Та й золото все липове, на допінгу! І найголовніше: ми робимо культ з таких людей, людей дурних, які нічого не розуміють, абсолютних пустушок і тд!" – написав Губернієв у себе в Telegram-каналі.

Дмитро Губернієв RT

Він пояснив свою злість тим, що на тлі небезпечної ситуації в усьому світі Резцова виправдовувала масові зібрання, хоч вони і ставлять під загрозу здоров'я людей.

"І, ставлячи крапку в історії з моїм колишнім кумиром Резцовою, хлопці, справа не в поїздці до Володимира і не в прогулянках. Справа в тому, що на тлі пандемії, загрози життю людей, людина виправдовувала масові гулянки, пікніки і плювала нам усім в обличчя!" – підсумував коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з депутатів Держдуми Росії Дмитро Свищев розкритикував Резцову за її коментарі про коронавірус та карантин.

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