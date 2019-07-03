Грузинські спортсмени постраждали в Москві за акцію проти окупації Росії

Московський регбійний клуб "Слава" розірвав контракт з грузинськими спортсменами Ревазом Бродзелі і Сабой Ілурідзе.

Під час одного з матчів спортсмени демонстративно закрили очі рукою. Цей жест використовують в знак солідарності з протестувальниками в Грузії проти окупації Росії. Після цього, як стверджує "Руставі-2", контракти з регбістами були розірвані.

Бродзелі і Ілурідзе повернуться в Грузію 4 липня, вони планують виступити з офіційними заявами.

Ілурідзе заявив On.ge, що матч, про який йде мова, відбувся тиждень тому. Він підтвердив, що після жесту їх виключили з команди і чемпіонату.

"Під час мого перебування в Росії сталося багато неприємних речей щодо моїх людей, і я висловив підтримку", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокував запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

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