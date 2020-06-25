Гравця збірної Росії вигнали з клубу за хамський вчинок на дорозі

Новоуренгойський волейбольний клуб "Факел" розірвав контракт зі своїм гравцем Олександром Кімеровим за вчинок на дорозі.

Про це розповів сам спортсмен у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі Mash, зазначивши, що не збирається якось виправдовуватися, оскільки вже "в усіх джерелах виставлений одноосібним бидлом і порушником".

"Це вимушений захід, оскільки подібна поведінка неприпустима в спорті, особливо в волейболі, інтелектуальному й інтелігентному виді спорту, де не місце подібній поведінці", – зазначив Кімеров.

Кімеров висловив готовність зустрітися з потерпілим і врегулювати конфлікт, однак вибачатися не збирається. За словами Кімерова, водій каршерінгу не просто перегородив йому проїзд на дорозі, але й образив його як словесно, так і показавши середній палець.

"Мене підрізають по 10 разів на дню. Але поки ніхто при цьому не показував середній палець і не називав пі****сом", – заявив волейболіст.

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