Грабіжник, який забрався в будинок відомого бійця UFC Ентоні Сміта і влаштував з ним запеклу бійку, потрапив на запис відеоспостереження.

Перед тим як вломитися до Сміта, зловмисник намагався потрапити на територію одного з його сусідів. Він піднявся на ганок і спробував відкрити вхідні двері. Побачивши, що вони зачинені, грабіжник почав пронизливо кричати та закликати господарів "забиратися з дому".

Ентоні Сміт Bleacher Report

Поки невідомо, чи є така його поведінка наслідком проблем з психічним здоров'ям або вона пов'язане з вживанням наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сміт назвав бійку проти цього злочинця однією з найскладніших у його житті. Незважаючи на запеклий опір, бійцеві UFC вдалося стримати грабіжника і передати його до рук поліції.