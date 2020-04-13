Грабіжник, який забрався в будинок бійця UFC Ентоні Сміта, виявився ненормальним

Михайло Морозов Інші види спорту 09:42, 13.04.2020 Оновлено: 09:45, 13.04.2020

Грабіжник, який забрався в будинок відомого бійця UFC Ентоні Сміта і влаштував з ним запеклу бійку, потрапив на запис відеоспостереження.

Перед тим як вломитися до Сміта, зловмисник намагався потрапити на територію одного з його сусідів. Він піднявся на ганок і спробував відкрити вхідні двері. Побачивши, що вони зачинені, грабіжник почав пронизливо кричати та закликати господарів "забиратися з дому".

Ентоні Сміт
Bleacher Report

Поки невідомо, чи є така його поведінка наслідком проблем з психічним здоров'ям або вона пов'язане з вживанням наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сміт назвав бійку проти цього злочинця однією з найскладніших у його житті. Незважаючи на запеклий опір, бійцеві UFC вдалося стримати грабіжника і передати його до рук поліції.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

Переплутали: у Шмигаля оскандалились із великоднім привітанням

Найманці Путіна підло ударили по ЗСУ на Донбасі: є втрати

На складах Держрезерву знайшлися протигази для коней з СРСР: що це таке. Фото

Найбільш заражена COVID-19 область України масово відзначає Вербну неділю: з'явилися фото