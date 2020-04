Грабіжник, який забрався в будинок відомого бійця UFC Ентоні Сміта і влаштував з ним запеклу бійку, потрапив на запис відеоспостереження.

Перед тим як вломитися до Сміта, зловмисник намагався потрапити на територію одного з його сусідів. Він піднявся на ганок і спробував відкрити вхідні двері. Побачивши, що вони зачинені, грабіжник почав пронизливо кричати та закликати господарів "забиратися з дому".

. @lionheartasmith says he 's still ready to fight on 4/25 even after he fought off an intruder at his home over the weekend . This is video for the suspect after he allegedly broke into another man's home before going to Smith's. Smith describes what happened. @ 3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo