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13 квітня • оновлено в 11:12
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Грабіжник, який забрався в будинок бійця UFC Ентоні Сміта, виявився ненормальним

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Грабіжник, який забрався в будинок відомого бійця UFC Ентоні Сміта і влаштував з ним запеклу бійку, потрапив на запис відеоспостереження.

Перед тим як вломитися до Сміта, зловмисник намагався потрапити на територію одного з його сусідів. Він піднявся на ганок і спробував відкрити вхідні двері. Побачивши, що вони зачинені, грабіжник почав пронизливо кричати та закликати господарів "забиратися з дому".

Ентоні Сміт

Ентоні Сміт

Bleacher Report

Поки невідомо, чи є така його поведінка наслідком проблем з психічним здоров'ям або вона пов'язане з вживанням наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сміт назвав бійку проти цього злочинця однією з найскладніших у його житті. Незважаючи на запеклий опір, бійцеві UFC вдалося стримати грабіжника і передати його до рук поліції.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
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