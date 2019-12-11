"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко запропонувала провести в Росії альтернативну Олімпіаду.

"Це рішення свідчить про очевидне кризі інститутів світового спорту. Я вважаю, що Росія може у себе проводити свої ігри", – сказала Матвієнко.

"Ну ось і почалася ПУТІАДА. Зараз ще інет відрубають і почнуть по ТБ віщати що її рівень і престиж багато вище Олімпіади", "Легко! Абхазія, Південна Осетія, "ДНР", "ЛНР", Науру, Зімбабве, Нікарагуа, Казахстан.. Мало? Ну а якщо додати Кубу і Придністров'я? Тоді що скажете?" - не стримують емоції коментарі.

"Буде своя Русіада, з преферансом і Матвієнко! Танковий біатлон і лапта, городки і косовиця на швидкість, боротьба на поясах і хто далі плюне! Позовом всіх друзів: білорусів, абхазів, північнокорейців, венесуельців! Влаштуємо свято спорту на радість луноликих!"- з сарказмом пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 грудня російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань на 4-річний термін. У Росії є можливість протягом 21 дня подати апеляцію на це рішення до Спортивного арбітражного суду.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!