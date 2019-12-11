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11 грудня • оновлено в 19:59
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"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду

2.1т
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Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко запропонувала провести в Росії альтернативну Олімпіаду.

"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду

"Це рішення свідчить про очевидне кризі інститутів світового спорту. Я вважаю, що Росія може у себе проводити свої ігри", – сказала Матвієнко.

"Ну ось і почалася ПУТІАДА. Зараз ще інет відрубають і почнуть по ТБ віщати що її рівень і престиж багато вище Олімпіади", "Легко! Абхазія, Південна Осетія, "ДНР", "ЛНР", Науру, Зімбабве, Нікарагуа, Казахстан.. Мало? Ну а якщо додати Кубу і Придністров'я? Тоді що скажете?" - не стримують емоції коментарі.

"Буде своя Русіада, з преферансом і Матвієнко! Танковий біатлон і лапта, городки і косовиця на швидкість, боротьба на поясах і хто далі плюне! Позовом всіх друзів: білорусів, абхазів, північнокорейців, венесуельців! Влаштуємо свято спорту на радість луноликих!"- з сарказмом пишуть користувачі.

"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
"Городки і лапта з Л/ДНР": в Росії вирішили провести альтернативну Олімпіаду
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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
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Петров Игорь
Петров Игорь
...и назвать её по скрепному-аленьпиада.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Еще метание лепех им будет в пору.
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
еще ничего не решили. разумно было бы организовать лиги в некоторых видах спорта. биатлонная точно будет пользоваться успехом.
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