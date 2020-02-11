"Головою в двері": в мережі показали жахливі умови тренування української чемпіонки Європи

Керівник телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов на своїй сторінці в Facebook опублікував відео тренування української легкоатлетки Наталії Прищепи, яка готується до Олімпіади-2020.

Зал, де спортсменка готується до олімпійського сезону, Денисов назвав "сараєм".

"Це місто Рівне. Ось у таких умовах готується до Олімпійських ігор-2020 дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою в двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пуста, але нехай тепер всі знають, як у Рівному підтримуються спорт і чемпіони Європи", – підписав ролик Денисов.

Наталія Прищепа - дворазова чемпіонка Європи НОК України

25-річна Прищепа крім двох чемпіонатів Європи (2016, 2018), також виграла Європейські ігри-2019 в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) Ігор Гоцул повідомив про скасування Міністерством молоді та спорту запланованого фінансування спортсменів напередодні Олімпіади.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!