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Головою об лід: російська спортсменка отримала страшну травму на Кубку світу

2.6тЧитати матеріал російською

Росіянка Вікторія Демченко не змогла дістатися фінішу на етапі Кубка світу з санного спорту в німецькому Кьонігсзе.

Спортсменка перекинулася під час проходження траси і вдарилася головою об крижаний жолоб.

Росіянку екстрено госпіталізували. Незважаючи на те, що життю спортсменки нічого не загрожує, лікарі побоюються її стану.

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"Поки невідомо, що з нею. Її щойно відвезли в лікарню. Сподіваємося, що все буде в порядку. Можу сказати, що вона прийшла до тями. Потрібно почекати, що скажуть в лікарні, яким буде її стан", – цитує президента Федерації санного спорту Росії Наталію Гарт Спорт-Експрес.

Вікторія Демченко

Вікторія Демченко

cska.ru

Батько спортсменки Альберт Демченко докладніше розповів про інцидент.

"Переломів немає, тільки невеликий струс. Сьогодні вона залишиться в лікарні під наглядом лікарів, а завтра, швидше за все, вже вийде", - повідомив Демченко в інтерв'ю ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час швидкісної спуску на етапі Кубка світу з гірськолижного спорту в італійській Альта-Бадії стався шокуючий інцидент. Швейцарський спортсмен Марк Гізін отримав серйозну травму, невдало зробивши стрибок.

Читайте всі новини по темі "санний спорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
санний спорт
Місце
Німеччина
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😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
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S S
S S
Перетрахалась с масажистом и раскарячило?)) Слабая на передок скрепная спортсменка,нужно было меньше "витаминок" жрать))
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