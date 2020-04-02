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2 квітня • оновлено в 22:33
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Головний тренер збірної Росії Андрій Родіоненко заразився коронавірусом

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У головного тренера збірної Росії зі спортивної гімнастики Андрія Родіоненко підтвердився коронавірус.

Андрія Родіоненко

Андрія Родіоненко

Федерація спортивної гімнастики Росії

"Прийшли аналізи (спортсменів на базі в Новогорську), і з'ясувалося, що у одного хлопчика 2001 року народження позитивний тест на коронавірус, а також у головного тренера збірної зі спортивної гімнастики", - повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на головного тренера національної збірної з художньої гімнастики Ірину Вінер-Усманову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в навчально-тренувальному центрі "Новогорськ", в якому на карантині були закриті 122 російських спортсмена, зафіксовано два випадки зараження коронавірусом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус спортивна гімнастика
Місце
Росія
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