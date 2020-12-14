Головний бій UFC 256 завершився рідкісним результатом

Олександр Чеканов Інші види спорту 19:35, 14.12.2020

Бразильський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейвесон Фігередо (20-1-1) і мексиканець Брендон Морено (18-5-2) завершили внічию головний поєдинок турніру UFC 256.

Подібна подія у титульному поєдинку промоушина трапився лише вчетверте раз в історії. При цьому бій вийшов видався неймовірно видовищним, і буде претендентом на звання кращого в 2020-му році.

Обидва бійці вдруге за останні три тижні вийшли в октагон, а Фігередо в ніч перед поєдинком потрапив до лікарні через кишкову інфекцію, що не завадило йому відстояти титул.

За 25 хвилин суперники завдали понад 500 ударів і провели 12 тейкдаунов. Судді так і не змогли визначити переможця. На їх картках було зафіксовано рахунок 48-46, 47-47, 47-47.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць UFC Джош Левітт переміг рідкісним прийомом за 22 секунди.

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