Дружина, однорічний син і теща зірки бейсбольної ліги США Блейка Бівенса знайдені мертвими в своєму будинку у Вірджинії.

19-річний шурин Блейка Метью Бернард розстріляв усіх, хто перебував у будівлі, включно з собакою знаменитого бейсболіста.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони виявили тіло жінки на доріжці перед входом. Увійшовши до приміщення, поліція виявила без ознак життя другу жінку і дитину.

Після вбивства Бернард спробував сховатися від правоохоронців, тікаючи голяка. Перед тим, як копи змогли заарештувати злочинця, він почав сексуально домагатися випадкового перехожого, який опинився на парковці.

Очевидці змогли зняти на відео цей момент.

This is the brother in law of minor league baseball player Blake Bivens. He murdered Blake's wife, child & mother in law.



It took dozens of officers to capture him yet he was taken alive.



Imagine if he was ....



This is why Kap took a knee.

📹 @ 8NEWS pic.twitter.com/3fk1HdpNTH