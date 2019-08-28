Дружина, однорічний син і теща зірки бейсбольної ліги США Блейка Бівенса знайдені мертвими в своєму будинку у Вірджинії.

Момент затримання The Sun

19-річний шурин Блейка Метью Бернард розстріляв усіх, хто перебував у будівлі, включно з собакою знаменитого бейсболіста.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони виявили тіло жінки на доріжці перед входом. Увійшовши до приміщення, поліція виявила без ознак життя другу жінку і дитину.

Після вбивства Бернард спробував сховатися від правоохоронців, тікаючи голяка. Перед тим, як копи змогли заарештувати злочинця, він почав сексуально домагатися випадкового перехожого, який опинився на парковці.

Очевидці змогли зняти на відео цей момент.

This is the brother in law of minor league baseball player Blake Bivens. He murdered Blake's wife, child & mother in law.



It took dozens of officers to capture him yet he was taken alive.



Imagine if he was ....



This is why Kap took a knee.

📹 @ 8NEWS pic.twitter.com/3fk1HdpNTH - The Shadow League (@ShadowLeague) August 28, 2019

Бернарда нейтралізували лише обробивши його кийками, і застосувавши перцевий балончик.

момент затримання The Sun

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі Марі і однорічним сином Калленом The Sun

Місце трагедії The Sun

Вбивця Метью Бернард The Sun

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі, яка була вбита разом з її маленьким сином і матір'ю The Sun

Вбивця Метью Бернард The Sun

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі The Sun

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перспективного футболіста і його матір застрелили в Мексиці.

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