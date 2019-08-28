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Голий псих застрелив сина, дружину і тещу знаменитого спортсмена - опубліковано відео

2.3т Читати матеріал російською

Дружина, однорічний син і теща зірки бейсбольної ліги США Блейка Бівенса знайдені мертвими в своєму будинку у Вірджинії.

Момент затримання

Момент затримання

The Sun

19-річний шурин Блейка Метью Бернард розстріляв усіх, хто перебував у будівлі, включно з собакою знаменитого бейсболіста.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони виявили тіло жінки на доріжці перед входом. Увійшовши до приміщення, поліція виявила без ознак життя другу жінку і дитину.

Після вбивства Бернард спробував сховатися від правоохоронців, тікаючи голяка. Перед тим, як копи змогли заарештувати злочинця, він почав сексуально домагатися випадкового перехожого, який опинився на парковці.

Очевидці змогли зняти на відео цей момент.

Бернарда нейтралізували лише обробивши його кийками, і застосувавши перцевий балончик.

момент затримання

момент затримання

The Sun

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі Марі і однорічним сином Калленом

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі Марі і однорічним сином Калленом

The Sun

Місце трагедії

Місце трагедії

The Sun

Вбивця Метью Бернард

Вбивця Метью Бернард

The Sun

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі, яка була вбита разом з її маленьким сином і матір'ю

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі, яка була вбита разом з її маленьким сином і матір'ю

The Sun

Вбивця Метью Бернард

Вбивця Метью Бернард

The Sun

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі

Блейк Бівенс зі своєю дружиною Емілі

The Sun

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Тема
бейсбол
Місце
США
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