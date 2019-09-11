"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою

Успіх славетної української легкоатлетки Юлії Левченко викликав захват у вболівальників з Росії.

Перемога 21-річної стрибунки у висоту в легкоатлетичному матчі Європа – США, який пройшов в Мінську (Білорусь), і лише третє місце знаменитої росіянки Марії Ласіцкене, не залишилися без уваги в Російській Федерації.

Користувачі в інтернеті захоплюються талантом нашої співвітчизниці, не забуваючи відзначити і красу киянки.

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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