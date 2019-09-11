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12 вересня • оновлено в 00:03
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"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою

2.1т Читати матеріал російською

Успіх славетної української легкоатлетки Юлії Левченко викликав захват у вболівальників з Росії.

Перемога 21-річної стрибунки у висоту в легкоатлетичному матчі Європа – США, який пройшов в Мінську (Білорусь), і лише третє місце знаменитої росіянки Марії Ласіцкене, не залишилися без уваги в Російській Федерації.

Користувачі в інтернеті захоплюються талантом нашої співвітчизниці, не забуваючи відзначити і красу киянки.

"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
"Go, Ukraine!" У Росії захопилися українською чемпіонкою
Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Новини
Українка Левченко взяла "срібло" на етапі "Діамантової ліги"

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
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