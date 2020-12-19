Глава USADA заявив про безкарну поведінку "росіян, що грабують спорт"

Глава Американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгерт незадоволений рішенням Апеляційного суду CAS скоротити до двох років покарання для Росії за систематичні порушення антидопінгових правил.

Чиновник вважає, що єдиний наслідок таких санкцій – це заборона піднімати прапор і виконувати гімн у разі перемоги росіян на Олімпіаді або чемпіонаті світу. В інших випадках це просто ребрендинг, а не будь-яке істотне покарання.

"Неправильно називати це усуненням і святкувати як свого роду перемогу чистих спортсменів. У найкращому разі це просто ляпас. Це розчаровує, тому що всі визнали, що ця махінація тривала 10 років. Ми бачили, як Міжнародний олімпійський комітет вже робив подібне перед Іграми-2018 в Пхенчхані. I поведінка росіян, що грабують спорт і руйнують олімпійські цінності, не змінилася", – цитує Тайгерта Inside The Games.

За словами Тайгерта, вже після Олімпіади-2018 росіяни маніпулювали з базою і знищували докази, які дозволили б відновити справедливість в окремих випадках, пов'язаних із держпідтримкою допінгу російських спортсменів.

"Всі погодилися, що це найбільш неприпустима афера в спорті, яку тільки бачив світ, і будемо сподіватися, коли-небудь побачить. Хоча правила, з якими всі погодилися, допускали повну заборону. WADA не просила про це, а те, про що просило, ще більше урізав CAS. Злочин не відповідає покаранню. Його практично немає. Важко уявити собі більш серйозне порушення правил в спорті, тому я не розумію, чому виправдано таке послаблення покарання", – сказав Тайгерт.

Раніше ексглава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор WADA Григорій Родченков заявив, що РФ повинні усунути від великих міжнародних змагань на вісім років.