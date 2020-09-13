Глава UFC про страту чемпіона в Ірані: був тільки один спосіб допомогти

Президент UFC Дана Уайт заявив, що дзвонив президенту США заради збереження життя засудженого до страти чемпіона Ірану з греко-римської боротьби Навіда Афкарі, так як це був єдиний спосіб порятунку.

Відомий спортивний журналіст Аарон Бронстетер у себе в Twitter переказав розмову Уайта з Дональдом Трампом

"Я подзвонив президенту, розповів йому про це, і він сказав: "Проти них вже є санкції, і просто немає можливості допомогти. Але я подивлюся, що зможу зробити". Я знаю, що він зробив дещо негласне і намагався допомогти", – сказав глава Абсолютного бійцівського чемпіонату.

Уайт зазначив, що світова спортивна громадськість підняла багато шуму, були залучені провідні ЗМІ, за іранського борця просили найвпливовіші люди світу.

"Але це ніяк не допомогло. Це сумно. Був тільки один спосіб допомогти – через президента Сполучених Штатів. Я спробував", – констатував Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня. Йому інкримінували вбивство охоронця під час протестів проти економічної політики Ірану в 2018 році. Сам борець свою провину заперечував.

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Боєць UFC Боббі Грін не зміг стримати емоцій, дізнавшись під час інтерв'ю про страту і перервав інтерв'ю після бою з Аланом Патріком на UFC Fight Night 177.

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