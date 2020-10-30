Глава UFC натякнув на повернення Хабіба

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов, який після перемоги над Джастіном Гетжі оголосив про завершення кар'єри, може повернутися в октагон.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт. За його словами, у російського бійця залишилася недосягнутою одна з цілей.

"Я говорив з Хабібом і його командою після бою, він був переповнений емоціями. Він ще може повернутися і здобути 30-ту перемогу. Я дуже цього чекаю. Так хотів його батько. Яким буде це повернення? Ще не знаю, ніхто не знає" , – заявив Вайт в інтерв'ю CBS Sports Radio.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов зізнався, що роздумував над тим, щоб знятися з бою з Джастіном Гетжі через смерть батька.