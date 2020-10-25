Глава UFC: Хабіб – найжорсткіший покидьок на планеті

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Уайт захопився боєм росіянина Хабіба Нурмагомедова за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі проти американця Джастіна Гетжі.

За словами глави промоушена, дагестанець отримає бонус за кращий виступ вечора.

"Хабіб найжорсткіший покидьок на планеті. Варто тільки в це вдуматися. Його тиск неймовірний, і потрібно високо оцінити його ударну міць. Він робив, що хотів, а в кінці першого раунду, коли він вийшов на важіль ліктя, я думав: "О, Боже". У другому раунді Хабіб продовжив тиснути і закрив цей задушливий. Дивно, але цей хлопець до сих пір так і не програв жодного раунду", – сказав Уайт на пресконференції.

24 жовтня Нурмагомедов (29-0) переміг Гетжі (22-3). Головний поєдинок турніру UFC 254 на Бійцівському острові в Абу-Дабі завершився прийомом удушення "трикутником" у другому раунді. Після перемоги Нурмагомедов заявив, що це був його останній бій.