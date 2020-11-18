Глава UFC: Хабіб буде битися

Глава UFC Дейна Уайт висловив упевненість в тому, що Хабіб Нурмагомедов повернеться в октагон і проведе ще один поєдинок, щоб довести кількість своїх перемог до 30.

На YouTube-каналі TheMacLife з'явилося відео прес-конференції глави промоушена, під час якої він сказав, що поєдинок Конора МакГрегора і Дастіна Порье не буде титульним, оскільки росіянин ще буде битися. Дейна також прокоментував інформацію про те, що Нурмагомедов здавав тест на допінг.

"Я говорив вам, що думаю, що Хабіб захоче довести свою статистику до 30-0. Навіщо йому проходити тест на допінг, якщо він не збирається повертатися? Він ще нічого не підтвердив, але я думаю, що він це зробить. Я не тисну на нього. Ми спілкувалися про це. у нього тільки що пройшов бій, йому потрібен час для відпочинку, для сім'ї. Бій МакГрегор – Порьє не буде титульним. Хабіб буде битися. Я вірю в це", – заявив Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МакГрегор відреагував на рішення Хабіба завершити кар'єру.