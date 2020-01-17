Глава UFC дав гучну обіцянку МакГрегору

Президент UFC Дейна Уайт пообіцяв, що ірландець Конор МакГрегор отримає бажаний бій проти непереможного росіянина Хабіба Нурмагомедова, якщо візьме верх над Дональдом "Ковбоєм" Серроне.

"Він отримає те, чого просив. Він з нетерпінням чекає матчу-реваншу з Хабібом. Думаю, що це не секрет. Якщо він переможе в ці вихідні, то отримає шанс на титул, і ми побачимо найдорожчий pay-per-view-поєдинок в історії UFC", – сказав Уайт в інтерв'ю агентству MMA Fighting.

Дейна Уайт Bloody Elbow

Варто відзначити, що президент головної організації в світі MMA не вперше заявляє про готовність провести реванш між бійцями в разі їхніх перемог у прийдешніх поєдинках. Проте Нурмагомедов цю ідею відкинув, заявивши, що буде самостійно вибирати наступного опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між Конором Макгрегором і Дональдом "Ковбоєм" Серроне відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі.

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