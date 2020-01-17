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17 січня • оновлено в 14:43
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Глава UFC дав гучну обіцянку МакГрегору

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Президент UFC Дейна Уайт пообіцяв, що ірландець Конор МакГрегор отримає бажаний бій проти непереможного росіянина Хабіба Нурмагомедова, якщо візьме верх над Дональдом "Ковбоєм" Серроне.

"Він отримає те, чого просив. Він з нетерпінням чекає матчу-реваншу з Хабібом. Думаю, що це не секрет. Якщо він переможе в ці вихідні, то отримає шанс на титул, і ми побачимо найдорожчий pay-per-view-поєдинок в історії UFC", – сказав Уайт в інтерв'ю агентству MMA Fighting.

Дейна Уайт

Дейна Уайт

Bloody Elbow

Варто відзначити, що президент головної організації в світі MMA не вперше заявляє про готовність провести реванш між бійцями в разі їхніх перемог у прийдешніх поєдинках. Проте Нурмагомедов цю ідею відкинув, заявивши, що буде самостійно вибирати наступного опонента.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між Конором Макгрегором і Дональдом "Ковбоєм" Серроне відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі.

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Теми
MMA UFC
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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