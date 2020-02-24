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24 лютого • оновлено в 19:08
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Глава ФЛАУ: Росія намагалася скомпрометувати Україну в питанні допінгу

1.9т
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Президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул звинуватив Росію в тому, що вона намагалася втягнути Україну в скандали з допінгом і скомпрометувати її в очах WADA.

Однак українським чиновникам, на його думку, вдалося відновити довіру з боку міжнародного спортивного співтовариства, уникнувши серйозних санкцій. Про це Ігор Гоцул розповів в інтерв'ю сайту "Трибуна".

"Ми робили все, щоб НАДЦУ (Національному антидопінговому центру України) повернули статус. Звинувачення зняли, цьому передувала складна робота. Ми долучалися до зміни українського антидопінгового законодавства, звітували про нашу роботу – наприклад, про кількість семінарів та проб. Зрештою, змогли переконати міжнародне співтовариство. Вони нам повірили. Хоча Росія, якій було сумно страждати самій, докладала багато зусиль, щоб потягнути Україну за собою. нам вдалося переконати міжнародну федерацію, що ми суттєво відрізняємося", – сказав глава ФЛАУ.

Ігор Гоцул

Ігор Гоцул

Xsport

На його погляд, зараз "настало розуміння багатьох спортсменів і тренерів" в питанні допінгу.

"Так, у нас є позитивні проби, у нас є важке минуле, але ми точно відрізняємося в політиці, яку реалізуємо сьогодні. Ми бачимо нове покоління, яке не тільки не готове приймати допінг, вони ніколи не підуть на це через рівень світосприйняття", – додав Ігор Гоцул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) висунуло нові звинувачення Росії щодо маніпуляцій з допінг-пробами спортсменів.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Теми
допінговий скандал легка атлетика
Місце
Україна
Тег
WADA
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Кор Павел
Кор Павел
Допинг принимают все без исключения. Только пока некоторые не вкл в список запрещённых из-за хорошей крыши
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